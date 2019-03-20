Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 4 saat 30 dakika sürdü.

MGK bildirisinde, "Suriye'deki herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı toplantıda, FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

"Terörle mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürecek"

Toplantıda, tüm terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla yerine getirilmeye devam edileceği vurgulandı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerinin de görüşüldüğü toplantıda, seçimin yurt genelinde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi; Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm terör örgütlerinden temizlenmesi, ülkeye huzur ve barış ortamı getirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği gayretlerine kararlılıkla devam edeceği; Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

Suriye halkına hitap edecek bir Anayasanın hazırlanarak hür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklenti ve katkılarımız dile getirilmiş, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin değil, iki ülke halkının güvenliğini temin edecek bir uygulama olması halinde kabul edilebileceği; Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısı şiddetle kınandı

Yeni Zelanda'da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

"İslam ve Müslüman düşmanlığına göz yummak, benzer saldırılara zemin hazırlar"

Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunmuştur.

Kaynak: TRT Haber