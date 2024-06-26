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TRT Haber 26.06.2024 16:52

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki göstererek, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanının bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz. Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir." denildi.

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