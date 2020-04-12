Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla, COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup sağlık malzemeleri bugün İngiltere’ye gönderildi." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye ikinci grup tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

İngiltere'ye dün de tıbbi yardım malzemesi gönderilmişti.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

79 binden fazla vaka var

İngiltere salgın nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık 79 bin vakanın olduğu ülkede can kaybı sayısı 9 bin 870'i geçti. Koronavirüsle mücadele eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumu ise iyiye gidiyor. Türkiye'nin ülkeye gönderdiği tıbbi ekipmanlar da İngiliz basınında övgüyle yer aldı.