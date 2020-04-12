Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Birlikte yaşama kültürü, bizi geleceğe taşıyacak en önemli gücümüzdür"

Erdoğan mesajında, Hristiyan alemini tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Anadolu topraklarında yükselen bu birlikte yaşama kültürü, geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğimizin harcını oluştururken, aynı zamanda bizi aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır.

Tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi, yüzyıllardır sevinç̧ ve kederde kader birliği yaptığımız Hristiyan vatandaşlarımızın da dinlerini serbestçe yaşayabilmeleri için devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz."

Mesajında, bazı kiliselerde yapılan restorasyonları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin zarar verdiği Mar Petyun Keldani Kilisesi ile Ortadoğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi’nin onarım çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

"Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum"

Bu çalışmaların tüm dünyaya örnek olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen desteği hatırlatarak şöyle konuştu:

"COVID-19 salgını nedeniyle bütün dünya zor bir dönemden geçerken, tebdirler dolayısıyla Hristiyan vatandaşlarımız da ne yazık ki bu yıl Paskalya yortusu için kiliselerde bir araya gelemeyecekler. Ancak inanıyoruz ki gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasıyla ülkemiz bu süreci en az etkiyle atlatacak ve en kısa zamanda hayat hepimiz için tekrar normal akışına dönecektir.

Karşılaştığımız her zorlukta Aziz Milletimizin her bir ferdinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini COVID-19 ile mücadele sürecinde de göstermiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu zor günlerde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” şiarıyla başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası da bir kez daha göstermiştir ki Milletimizin birbirine verdiği destek ve güçle aşamayacağımız engel yoktur. Bu vesileyle Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Paskalya yortusu dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."