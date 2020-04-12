İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı.

"Toplam 18 bin 770 kişiye işlem yapıldı"

Yasağın bu gece saat 00.00'da sona ereceğinin hatırlatıldığı açıklamada 63 milyon 640 bin kişinin evinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz."