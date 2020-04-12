Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye’nin vizyon projelerinden olan ve dünyada eşi benzeri olmayan KKTC Su Temin Projesi, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde işletmeye alınmış, daha önce açıkladığımız gibi isale hattının deniz geçişinde bir arıza olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemelerimizde Türkiye kıyısındaki 8 kilometre mesafedeki 2 borunun deniz yüzeyine çıktığı görülmüştü." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi’ndeki onarım çalışmalarının bu yaz tamamlanacağını ve onarım bitene kadar KKTC’de herhangi bir su kesintisi yaşanmayacağını duyurdu.

KKTC'ni̇n her noktası i̇çme suyuyla buluşturuldu

Kuzey Kıbrıs'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede, daha önce devreye alınan isale hatları ile birlikte Türkiye'den iletilen içme suyu Ada'nın her noktasına ulaştı.

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan "askıda borulu deniz geçiş sistemi"ni de bünyesinde barındıran proje, dört yılda tamamlandı.