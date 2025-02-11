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Gündem
AA 11.02.2025 21:40

Türkiye'den Guatemala'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Guatemala'da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemela halkına taziyelerini sundu.

Türkiye'den Guatemala'ya taziye mesajı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Guatemala şehrinde meydana gelen otobüs kazasından dolayı derin üzüntü duyuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Guatemala halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Guatemala'da otobüs köprüden düştü: 51 ölü
Guatemala'da otobüs köprüden düştü: 51 ölü

51 kişi hayatını kaybetti

Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, gazetecilere yaptığı açıklamada, San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtti.

Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu.

Basında yer alan bilgilere göre, otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.

Kazanın ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Guatemala Otobüs
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