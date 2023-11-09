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Gündem
TRT Haber 09.11.2023 21:35

Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yardım taşıyan geminin İzmir'den saat 23.00'te hareket edeceğini açıkladı.

Türkiye'den Gazze'ye yardım gemisi yola çıkıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek sağlık malzemelerini taşıyacak geminin, bu akşam İzmir'den yola çıkması planlanıyor.

İzmir Alsancak Limanı'na dün gece demirleyen kuru yük gemisine, görevlilerce tıbbi malzemeler ve ambulanslar yükleniyor.

Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere, saat 23.00'te hareket edecek.

Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor
Gazze'ye yardım malzemesi taşıyacak gemi yola çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilecek yardım gemisiyle ilgili bilgi paylaştı.

Koca, "Yardım gemisi İzmir'den 23.00'te hareket edecek. Mısır'a ulaşan ilk yük gemisi olacak 8 sahra hastanesi bulunuyor içinde" dedi.

Kanser hastası Filistinli çocuklar Türkiye'ye getirilecek
Kanser hastası Filistinli çocuklar Türkiye'ye getirilecek

Bakan Koca, Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocukların Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Mısır, İsrail ve Türkiye olarak bir koordinasyon merkezi kuruldu" şeklinde konuştu.

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Filistin - İsrail Çatışması Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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