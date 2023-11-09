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Gündem
AA 09.11.2023 20:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
[Fotoğraf: Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 20.00'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya geldi.

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