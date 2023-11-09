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TRT Haber 09.11.2023 17:41

AK Parti İstanbul Milletvekili Durgut: Filistinli sağlık çalışanları onurlu bir duruş sergiliyorlar

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Filistinli sağlık çalışanlarının onurlu ve cesur bir duruş sergilediğini söyledi. İsrail'in saldırıları altında görev yaptıklarını hatırlatan Durgut, "Yaraları sarmak, sadece doktorların değil bütün insanlığın sorumluluğudur" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Meclis'te doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de insanlık suçu işlenirken, Filistinli sağlık çalışanlarının onurlu ve cesur bir duruş sergilediğini belirten Durgut şunları aktardı:

"Her gün yaralanan çocukları, kadınları, yaşlıları kurtarmak, kanser gibi önemli hastalıkların tedavisine yardım etmek için ateş hattında görev yapan Filistinli sağlık çalışanlarının cesur ve onurlu duruşu karşısında saygıyla eğiliyorum."

"İsrail evrensel hukuk kurallarını ihlal ediyor"

İsrail'in evrensel hukuk kurallarını ihlal ettiğini de vurgulayan Durgut, "Savaş zamanında hastaneler ve sağlık kurumları saldırılardan korunmalıdır. Sivil hastaneler özel işaretlerle işaretlenmeli ve bu durum tüm savaş taraflarında tanınmalıdır. Sağlık personeli tanınmalı ve görevlerini yerine getirebilmelidir" dedi.

"Yaraları sarmak bütün insanlığın sorumluluğudur"

Milletvekili Durgut, uluslararası kuruluşlara İsrail'in saldırılarının durdurulması için şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm ilgili kurumlar Gazze'deki saldırılara son vermek için harekete geçmelidir. Yaraları sarmak sadece doktorların değil bütün insanların sorumluluğudur."

Toplantıya katılan sağlık çalışanları, yanlarında Filistin'de İsrail bombardımanı sonrası hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğraflarının bulunduğu döviz getirdi.
 

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