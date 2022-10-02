Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

En az 125 kişi öldü

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda en az 125 kişi yaşamını yitirdi.