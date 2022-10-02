Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da futbol müsabakasında yaşanan izdiham sonucu 100'ü aşkın kişinin ölümü dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Endonezya’nın Doğu Java bölgesindeki Malang şehrinde, futbol müsabakasında yaşanan izdihamda 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı.
En az 125 kişi öldü
Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda en az 125 kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Endonezya
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