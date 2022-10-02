Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tel Rıfat bölgesinden füze atılması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın kanı yerde kalmadı.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve Çalışgan'ı şehit eden PKK/YPG’li teröristlere karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG’li teröristlere derhâl karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hâle getirildi. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz.#MSB pic.twitter.com/iBbCc8zMOu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2022



