Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90’a yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı ,Kuzey Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 90’a yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele İçişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 14:30
- 14:12
- 14:12
- 14:10
- 14:06
Sıradaki Haber
Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz