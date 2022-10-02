Binlerce yıllık Türk kültürünün sembolleri, Orta Asya'nın kadim topraklarının izleri... Hepsinin buluştuğu adres MHP Genel Merkezi'ndeki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat sergisi.

Sergi 2012 yılında açıldı.

MHP Liderine takdim edilen armağanlar zamanla salonu doldurdu. O hediyelerden biri de Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda Bahçeli'ye verilen Zülfikar.

Sergide ziyaretçileri ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş'in büstü karşılıyor. Bahçeli'nin özel ilgi alanlarını yansıtan parçalar da öne çıkıyor.

Köstekli saatler ile klasik arabaların model versiyonları bunların başında geliyor.

Titizlikle korunan kaftanlar, ahşap gemi maketleri, kılıçlar, yay ve oklar dikkat çekiyor. O kılıçların birine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafı işlenmiş durumda. Salonun bir bölümü de Türk dünyası çalgılarına ayrılmış.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Tayfun Uslu

Kurgu: Gözde Açıksöz