Asos operasyonunda 23 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre PKK'lı 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunmuştu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" açıklaması yapıldı.
Sn. Bakanımız Hulusi Akar’ın açıkladığı, Irak’ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikte bulunan Asos bölgesine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor.#MSB pic.twitter.com/xqp8UOINcV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2022
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.
Operasyonda, teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahların bulunduğu 16 hedef vurulmuştu.