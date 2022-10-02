Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, teröristler tarafından düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin kuzeyi Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi, El Bab Üs Noktasında, dün akşam saatlerinde teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendi.
Saldırıda, Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Çalışgan şehit oldu.
Bakanlığın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı Şehit
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