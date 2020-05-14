Filistin koronavirüsle mücadelesinde yalnız bırakılmadı. Daha önce Batı Şeria'nın Ramallah kentine 15 tonluk tıbbi yardım malzemesi ulaştırıldı. Tıbbi yardımlar bu kez de abluka altındaki Gazzelileri sevindirdi. Koliler halinde gönderilen yardımlar Kerm Ebu Salim kapısından kente sokuldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da Ramazan'da yardım faaliyetlerine hız verdi. Türkiye Mezunları Derneği ile işbirliği halinde Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtılıyor. 1,5 ton koruyucu tıbbi malzeme Arnavutluk Kızılhaçı'na teslim edildi. 350 gıda kolisi de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA ise Iraklılara el uzattı. İhtiyaç sahibi 5 bin aileye gıda yardımında bulunuldu. Musul, Telafer, Diyala, Kifri ve Salahaddin kentlerinde gıda kolileri dağıtıldı.

TİKA, İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Müslümanları da unutmadı. Granada kentinde Müslüman ailelere gıda paketleri dağıttı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımı yapıldı. Başta çeşitli nedenlerle ailesi ve kimsesi olmayan yetim, hasta ve bakıma muhtaç durumdaki yaşlılar ve engelliler dahil olmak üzere, temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, ihtiyaç sahibi 600 aileye ulaştırıldı.