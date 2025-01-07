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Gündem
TRT Haber 07.01.2025 19:04

Türkiye'den Çin'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Türkiye'den Çin'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Çin hükümeti ve halkına başsağlığı dilenen açıklamada, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Çin'deki depremde ölü sayısı 126 oldu
Çin'deki depremde ölü sayısı 126 oldu

Depremde 126 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana gelen depremde, 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar görmüştü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip göndermişti.

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Dışişleri Bakanlığı Çin Deprem
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