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TRT Haber 06.10.2024 20:30

Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin, "18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş Bosna-Hersek'te meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.  

Erdoğan, AFAD, Kızılay ve TİKA'nın ülkenin merhamet ve şefkat elini Bosna-Hersekli kardeşlere uzattığını belirterek, şunları kaydetti:

"18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Jablanica ve Konjic kenti ile Fojnica başta olmak üzere acil barınma ve beslenme ihtiyaçlarını içeren yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz. İlk etapta 96 jeneratör, 60 konteyner, 168 yatak, 84 mutfak seti, 1050 battaniye, 1130 gıda kolisi ve kumanya, 2 ton un, 10 su tahliye pompası, 2 su paleti, hijyen seti, klima, buzdolabı ve içme suyu tedarikiyle bu zor günlerinde kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Selden etkilenen tüm Bosna-Hersekli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Erdoğan ayrıca paylaşımda, Bosna- Hersek'teki sel felaketine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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AFAD Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan
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