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Gündem
AA 06.10.2024 19:11

MSB'den "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

MSB'den "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.

Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.

 

Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.

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