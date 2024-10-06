MSB'den "Ateş Serbest-2024" faaliyetine ilişkin paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Ateş Serbest-2024" faaliyeti devam ediyor.

Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü, 10 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla gerçekleştirilen Ateş Serbest-2024 Faaliyeti devam ediyor. Faaliyetin Seçkin Gözlemci Günü ise 10 Ekim’de gerçekleştirilecek.#AteşSerbest ????????… pic.twitter.com/YoPV3SzjPP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2024

Paylaşımda kara ve hava araçlarıyla yapılan atışlara ilişkin fotoğraflar yer aldı.