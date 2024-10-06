Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."