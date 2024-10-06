Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.10.2024 16:28

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 28-29 Eylül'de düzenlenen operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleyi yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz."

 

ETİKETLER
Son Dakika Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi
Sıradaki Haber
Bakan Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı
16:49
Yapay zeka destekli bileklik TEKNOFEST'te birinci oldu
16:53
Filistin Esir İşleri Heyeti: İsrail, Filistinli esirlere karşı intikam savaşı yürütüyor
16:33
Kahramanmaraş'ta sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi tutuklandı
16:50
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
15:54
Bakan Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halk yoğun bombardıman sonrası bölgeyi terk ediyor
FOTO FOKUS
Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı
Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ