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Gündem
AA 06.10.2024 15:54

Bakan Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapay zekayı, sporcuların performans analizinde, planlamalarda, gençlik politikalarında ve gençlerin istediği alanlarda aktif şekilde kullanmak istediklerini belirtti.

Bakan Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu

Bakan Bak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu TEKNOFEST alanını gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilen Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi faaliyetlerinin Bakanlığa bağlı yurtlar ve kamplar aracılığıyla daha fazla gence ulaştırılmasını amaçlayan "Gençlerin Yapay Zeka Eğitimlerine Yönelik İşbirliği Protokolü" imza törenine katıldı.

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, yapay zekanın gençler için çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Yapay zekanın günün büyüyen bir gerçeği olduğuna dikkat çeken Bak, "Türkiye Yüzyılı, dijitalin yüzyılı, gençlerin, sporun yüzyılı olacak dedik. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi gerçekten e-Devlet kapısıyla yaklaşık 8 binden fazla hizmeti vatandaşımıza ulaştırıyor. Bunu destekleyecek üretim de gerek. Gençlerimizin bu sürecin içerisinde olması gerekiyor. Biz de gençlerimizin yapay zekayla ilgili eğitimlerinde dijital dönüşüm ofisiyle işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Yapay zekayı özellikle sporcularımızın performanslarının analizinde kullanmak istiyoruz"

Bak, Bakanlık bünyesindeki gençlik merkezlerinde Deneyap atölyeleri başta olmak üzere teknolojik sınıfların bulunduğunu belirtti.

Gençlerin bu sınıflarda çok şey öğrendiğini ancak bunların yeterli olmadığını ifade eden Bak, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin dijital süreci, dijital hayatı özümsemesi gerekiyor. Yeni jenerasyon bunu hızlıca yapacak. Artık her şeyi bir telefonun içinden planlamalarla yapabiliyoruz. O yüzden bunu önemsiyoruz. Yapay zekayı özellikle sporcularımızın performanslarının analizinde, yapılacak planlamalarda, gençlik politikalarında, gençlerimizin istedikleri alanlarda aktif şekilde kullanmak istiyoruz. Ayrıca bizim Bakanlığın platformu var, burada pek çok eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin içerisinde de yine yapay zekanın aktif bir şekilde kullanılmasını istiyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Güçlü bir Türkiye istiyoruz"

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e gençlerin ilgisinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Bak, "Pek çok alanda Türkiye'de inanılmaz bir gelişme var. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim önümüzü, gençlerin önünü açıyor. Gençlerin teknoloji ile buluşması için her türlü desteği veriyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bölgesinde güçlü bir Türkiye istiyoruz. Teknolojisiyle, gençleriyle, dijital yaşamıyla, dijital dönüşümüyle, yapay zekasıyla güçlü bir Türkiye istiyoruz. Savunma sanayisi gelişen güçlü bir Türkiye istiyoruz. İşte bunun için de gençlerimizin çok iyi teknolojik eğitime ihtiyacı var. İnşallah bu, başarılı bir protokol oluyor. Başarılarının sonuçlarını hep beraber görürüz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Törenin ardından TEKNOFEST alanındaki stantları gezen Bakan Bak, öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.​​​​​​​

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