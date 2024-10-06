Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.10.2024 13:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümüyle ilgili, "Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenine mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene mesaj gönderdi.

Erdoğan, İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Tören

Taksim Cumhuriyet Anıtı önündeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gül, Tokel ve İmamoğlu, anıta çelenk bıraktı.

Vali Gül, törende yaptığı konuşmada, şehrin her karışına asırlar boyunca mühürler vurulduğunu belirtti.

İstanbul'un esaretten kurtulmadan önce 4 yıl 10 ay 23 gün boyunca işgal altında kaldığını hatırlatan Gül, "İstanbul, bundan tam 101 yıl önce, 6 Ekim 1923 sabahı tarihi bir güne uyandı. Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan safında bedeli ödenen Milli mücadele sonunda işgalden kurtuldu" diye konuştu.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Harbi'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Gül, "Bu kutlu şehre hizmet etmek büyük bir onur ve büyük bir sorumluluktur. Aziz milletimizi ve tarihe karşı vazifelerimizi yerine getirmek, İstanbul'u daha ileriye taşımak, şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

"6 Ekim 1923 tarihinde, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun İstanbul'a girişiyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere emaneti olan bu muhteşem şehrin semalarında, şanlı bayrağımız yeniden dalgalanmaya başladı. İstanbul'un acı dolu işgal günlerini sona erdiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet ve rahmet anıyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
YÖK "Üniversite sistemi değişiyor" haberini yalanladı
13:35
Yağışlar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yeniden canlandırdı
13:32
Savunma Sanayii Başkanlığı eğitim programlarıyla yetkinlikleri artırıyor
13:11
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yolcu rekoru
12:55
Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
13:00
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Soykırımcı İsrail Gazze'de camiye saldırdı
Soykırımcı İsrail Gazze'de camiye saldırdı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST Adana en yoğun gününü yaşadı
TEKNOFEST Adana en yoğun gününü yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ