Bakan Yerlikaya'dan yaralı polis memuruna ziyaret

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis memuru Köş'ün 3 Ekim Perşembe günü Tuzla'da düzenlenen bir operasyonda açılan ateş sonucu ağır yaralandığını anımsattı.

Köş'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür doktorları durumunun iyiye gittiğini, bir müddet daha yoğun bakım ünitesinde kalacağını, planladıkları bir operasyon olmadığını söylediler. Rabb'im Ademimizi evladına, eşine, ailesine ve vatanımıza bağışladı. Kahraman mesai arkadaşıma acil şifalar diliyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."