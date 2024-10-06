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TRT Haber 06.10.2024 14:40

Bakan Fidan Lübnan Başkakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati'ye Türkiye'nin, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda destek vermeye hazır olduğunu iletti.

Bakan Fidan Lübnan Başkakanı Mikati ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan ile Mikati telefonda görüştü.

Bakan Fidan, İsrail’in saldırıları çerçevesinde Lübnan’daki son gelişmeler ve insani durum hakkında bilgi alırken, Lübnan’ın ihtiyaç duyduğu insani yardımlar konusunda Türkiye’nin destek vermeye hazır olduğunu aktardı.

İsrail’in yayılmacı bir anlayışla sürdürdüğü savaşın küresel düzeyde olumsuz yansımaları olacağını kaydeden Fidan, İsrail saldırılarının bir an önce sona ermesi ve "istilacı İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi" gerektiğini belirtti.

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