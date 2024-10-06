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Gündem
AA 06.10.2024 19:54

TEKNOFEST Adana sona erdi

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) tamamlandı.

TEKNOFEST Adana sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde gerçekleştirilen, TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival son gününde de ziyaretçilerini ağırladı.

Adana Havalimanı'nda 2 Ekim'de başlayan festival, 5 gün boyunca çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Festivale, 4 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

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Özel kurumların ve kamu kurumlarının açtığı stantlarda, geliştirilen teknolojiler Adanalılara ve çevre illerden gelen katılımcılara tanıtıldı.

Etkinlikler kapsamında ziyaretçiler, Adana semalarını renklendiren Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Jandarma Çelik Kanatlar, F-16 uçakları, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini izleme şansı buldu.

TEKNOFEST Adana'ya coşkuyla veda etti
TEKNOFEST Adana'ya coşkuyla veda etti

Festivalde, paraşütle atlayış ve helikopterle havadan tahliye gibi heyecanlı gösteriler de gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Adana sona erdi

Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan vatandaş için etkinlik programının yapıldığı festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Çocuklara yönelik bilim gösterileri, müzikaller ve bilgi yarışmalarının düzenlendiği etkinlikte, TEKNOFEST kapsamında organize edilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

TEKNOFEST Adana'nın ilkleri

Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk sedan modeli T10F, ilk kez TEKNOFEST Adana'da vatandaşların beğenisine sunuldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III ve Bayraktar TB3 halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Adana sona erdi

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında dereceye giren takımlar ilk kez TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde yarıştı.

TEKNOFEST'te katılımcıların "Çanakkale ruhu"nu yaşayabilmesi için ilk kez "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" oluşturuldu.

Bazı etkinliklerin de ilk kez ziyaretçilerle buluşturulduğu TEKNOFEST Adana sona erdi.

ETİKETLER
Yerli ve Milli Teknolojiler Teknofest Yerli Üretim Selçuk Bayraktar Recep Tayyip Erdoğan
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