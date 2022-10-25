Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye oturumunda yaptığı konuşmada, PKK/YPG terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğünü değil aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Ekim 2019'da ABD ve Rusya ile varılan anlaşmanın şimdiye kadar tam anlamıyla uygulanmadığına dikkati çeken Sinirlioğlu, "Tel Rıfat ve Münbiç dışında, sınırımızda 30 kilometre derinliğindeki alan terör unsurlarından temizlenmedi. PKK/YPG ve sözde SDG bazılarınca DEAŞ ile mücadele ettikleri iddiasıyla yanlış yönlendiriliyor. Gerçek ise PKK/YPG/SDG Suriyeli sivillere saldırmaya ve DEAŞ'la savaşmak için kendilerine sağlanan silahlarla Türkiye'nin sınırlarını hedef almaya devam ediyor." dedi.

"Bu terör örgütü suçlarını örtbas etmeye bile tenezzül etmiyor"

Sözde SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde her ay ortalama 100 terör saldırısı gerçekleştirdiğini belirten Sinirlioğlu, "Bu terör örgütü suçlarını örtbas etmeye bile tenezzül etmiyor, daha ziyade saldırılarının sorumluluğunu açıkça üstlenerek sosyal medya hesaplarında yayınlıyor." ifadesini kullandı.

"Bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız"

Sinirlioğlu, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne karşı operasyonlarına yönelik eleştirilere "Halen bu terör örgütünü destekleyenlere veya Türkiye'nin bu terörist/bölücü tehdidi ortadan kaldırma kararlılığından 'endişe'' duyanlara soruyorum: Bu terör örgütünün suçlarını daha ne kadar görmezden geleceksiniz?" sözleriyle cevap verdi.

Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden tüm terör örgütleriyle BM Şartı'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkı ve BMGK kararlarıyla uyumlu olarak mücadele ettiğini vurgulayan Sinirlioğlu, "Bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Türkiye geçmişte olduğu gibi bölgedeki Suriyeli sivillerin zarar görmemesi için tüm önlemleri ve adımları atıyor." dedi.

Uluslararası topluma ise Suriye'nin "dondurulmuş bir ihtilafa" dönüşmemesi için siyasi çözüme yönelik çabaları artırması çağrısı yapan Sinirlioğlu, Anayasa Komitesinin toplantılarının 9. turunun bir an önce başlamasını temenni etti.