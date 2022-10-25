Bakan Nebati Suudi Arabistan Ticaret Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Nebati'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı kapsamında Riyad'taki ikili temaslarımızı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek sürdürdük. Görüşmemizde, karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak son dönemde ivmelenen ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettik."

6. Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı kapsamında Riyad'taki ikili temaslarımızı Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Dr. Majid bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek sürdürdük. pic.twitter.com/M3upH0YrXt — Dr.Nureddin NEBATİ???????? (@NureddinNebati) October 25, 2022

Hazine ve maliye bakanı Nebati,, konferansa katılan şirket yöneticileri ve uluslararası finans çevreleriyle de ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, Türkiye Ekonomi Modeli hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Nebati, görüşmelerde Türkiye'nin güçlü yatırım potansiyelini yatırımcılara aktardıklarını belirtti.

"Yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti" ifadesini kullandı.