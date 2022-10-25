Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı’nın (SAHA EXPO) açılışının ardından Dibeybe ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayi olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, görüşmede, Türkiye’nin amacının 'Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya’nın oluşumuna katkı sağlamak olduğunu bildirdi. Bakan Akar ayrıca Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine destek kapsamında askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekteki kararlılığına vurgu yaparak Türkiye’nin Libya’da yabancı bir güç olmadığını kaydetti.

Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.