Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede iç ve dış gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Etiketler: Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
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