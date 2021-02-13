Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den BM görevlilerine yönelik terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'da Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanlığı, düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, 11 Şubat'ta UNAMA çalışanlarını taşıyan araca yönelik Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, Birleşmiş Milletler camiasının acısını paylaşıyoruz" denildi.
UNAMA'nın güvenliğini sağlayan 5 kişi, 11 Şubat'ta Kabil'in Surubi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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