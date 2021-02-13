Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nın devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, bölgede tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği, böylece Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye çıktığı belirtildi.