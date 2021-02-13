Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara'da 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nın devam ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, bölgede tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği, böylece Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye çıktığı belirtildi.
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