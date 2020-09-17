Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

"Çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır"

Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısının Türkiye açısından yeni bir müzakere anlamına geldiğini vurgulayan Aksoy şunları söyledi:

"Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır.

Geçmişte tüm müzakere süreçleri, Kıbrıs Rum tarafının Ada’da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğramıştır. Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır."

"Türkiye, yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir"

Ada'da kurulacak ortaklık için Rum tarafının siyasi eşitliği kabul etmesi gerektiğinin altını çizen Aksoy şöyle konuştu:

"Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayrıresmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur.

Aksi takdirde, Türkiye, evvelce de defaatle açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir."