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Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu Heiko MaasSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 10:48
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