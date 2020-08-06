Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Almanya'ya gideceklere PCR testi zorunluluğu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türk Hava Yolları, Türkiye'den Almanya'ya seyahat edecek yolcular için PCR testi zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'ya seyahat edeceklerle ilgili açıklama yaptı.
THY'den yapılan açıklamada, 8 Ağustos saat 23.59 itibarıyla Almanya'ya gidecek yolcuların varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunun ibraz edilmesi gerektiği belirtildi.
Almanya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; pic.twitter.com/BbRQwsEZDl— Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 6, 2020
PCR testini yaptırmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği hatırlatılan açıklamada, uygulamanın Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerli olduğu belirtildi.
Uygulamadan 2 yaş altı yolcuların muaf tutulduğu belirtildi.
Etiketler: türkiye Türk Hava Yolları THY pcr testi almanyaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 00:04
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