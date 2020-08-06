Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabı Twitter'dan Almanya'ya seyahat edeceklerle ilgili açıklama yaptı.

THY'den yapılan açıklamada, 8 Ağustos saat 23.59 itibarıyla Almanya'ya gidecek yolcuların varış öncesi, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucucunun ibraz edilmesi gerektiği belirtildi.

Almanya’ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; pic.twitter.com/BbRQwsEZDl — Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 6, 2020

PCR testini yaptırmayan yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceği hatırlatılan açıklamada, uygulamanın Türkiye çıkışlı Almanya varışlı tüm uçuşlar için geçerli olduğu belirtildi.

Uygulamadan 2 yaş altı yolcuların muaf tutulduğu belirtildi.