Burası Ticaret Bakanlığı’na bağlı Köpek Eğitim Merkezi. Merkezde eğitilen hassas burunlar, gümrük kapıları ve hava limanlarının güvenliğinde görev alıyor.

Hassas burunlar burada eğitiliyor

Gümrük Muhafaza Daire Başkanı Yusuf Engin Erenkuş, "İçinde bulunduğumuz eğitim tesisimiz Dünya Gümrük Örgütü tarafından 2017 yılında akredite edilmiş ve verilen eğitim ve yapılan çalışmaların uluslararası standartların üzerinde olduğu teyit edilmiştir" dedi.

Paradan çaya; tütünden uyuşturucu maddeye kadar kaçak maddelere tepki veren köpekler sürekli eğitimden geçiriliyor.

Kaçakçılığa geçit vermiyorlar

Senaryoya göre şüpheli araç durduruluyor. Devreye dedektör köpek giriyor. Silah kaçakçılığı yapan şüpheli işte bu şekilde etkisiz hale getiriyor.

Merkezde eğitilen 192 köpek görev başında.

Köpek Eğitim Merkezi Bölge Amiri Şıhmüslüm Dilsiz, eğitilen köpeklerle başarı sağladıklarını ifade ederek, "Dedektör köpekler sayesinde zamandan çok ciddi tasarruf sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hassas burunların marifetiyle, 7 ayda 10 milyon lira değerinde kaçak tütün mamulü ile 525 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

HABER: Süleyman Yaşar

KAMERA: İhsan Kırkbeşoğlu