Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Mısır arasında sözde kıta sahanlığı anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade etti.

Bahsettikleri anlaşmanın Türkiye'nin ve Libya'nın haklarını ve kıta sahanlığını ihlal ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bizim için yok hükmünde bir anlaşmadır. Kendimizin ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumak için adımlar attık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Mısır ve Yunanistan arasındaki 'sözde' anlaşmanın yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstereceklerini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Kimse bizim haklarımızı gasp edemez. Buna müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz" dedi.