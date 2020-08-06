Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşma bizim için yok hükmündedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ve Mısır arasındaki sözde kıta sahanlığı anlaşmasıyla ilgili olarak, "Bu anlaşma Türkiye’nin ve Libya’nin haklarını ihlal etmektedir. Bizim için yok hükmündedir. Kendi haklarımızı korumaya devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ve Mısır arasında sözde kıta sahanlığı anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ifade etti.
Bahsettikleri anlaşmanın Türkiye'nin ve Libya'nın haklarını ve kıta sahanlığını ihlal ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bizim için yok hükmünde bir anlaşmadır. Kendimizin ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar korumak için adımlar attık" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Mısır ve Yunanistan arasındaki 'sözde' anlaşmanın yok hükmünde olduğunu sahada da masada da göstereceklerini açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, "Kimse bizim haklarımızı gasp edemez. Buna müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz" dedi.
[Yunanistan ve Mısır’ın sözde anlaşması] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bahsettikleri anlaşma Türkiye’nin ve Libya’nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor. Bu anlaşma yok hükmündedir.https://t.co/3UDg2InMmd pic.twitter.com/ZtMXO1C9b1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 6, 2020