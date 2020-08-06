Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kabulde, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/ObFCH6tsZJ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/nhUrW0isXI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020