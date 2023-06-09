Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter hesabından, patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan terör saldırılarının "güçlü bir şekilde" kınandığı kaydedilirken, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı

6 Haziran'da Badahşan Vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bir bombalı suikastte öldürülen Taliban yetkilisi için dün vilayetin merkez ilçesi Feyzabad'da bir camide cenaze töreni düzenlenmişti. Tören esnasında bombalı saldırı yapılmış, saldırıda 11 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırı, ulusal ve uluslararası arenada kınanmıştı.