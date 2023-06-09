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Gündem
AA 09.06.2023 17:13

TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevi Şahap Kavcıoğlu'ndan devraldı.

TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı

Devir teslim dolayısıyla Merkez Bankası'nda tören düzenlendi.

Erkan, yaptığı konuşmada, son 2 yıldaki hizmetleri için Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, "Zorlu bir süreci ekibiniz ile yürüttünüz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim" dedi.

TCMB'ye atanan ilk kadın başkan olan Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu da Erkan'a Türkiye için başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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