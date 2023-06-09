Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.06.2023 13:47

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Müsteşarlığım döneminde en çok üzüldüğüm olaylardan birisi, 22 yaşında gencecik Aybüke öğretmenimizin 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilmesiydi. Bugün şehadetinin yıl dönümü, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Tekin, paylaşımında şehit Aybüke öğretmenin seslendirdiği türkülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.


 

"Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacak"

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Tekin'in, şehit öğretmenlere yönelik mesajı yer aldı.

Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, maharetiyle genç ruhlara ilim sevgisini işlemiş, sabrı, fedakarlığı ve canı pahasına ortaya koyduğu vatan sevgisiyle milleti için her zaman en ön saflarda yer almıştır. Öğretmenlerimizi öğrencilerinden ve bizlerden ayıranlara karşı çocuklarımızı daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin şefkat dolu rehberliğiyle Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyecek. Şehadetinin 6'ncı yıl dönümünde Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve bu ulvi görevi ifa ederken vatan toprağına düşen tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacaktır."

ETİKETLER
Aybüke Yalçın Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aybüke öğretmen' paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:43
Manisa'da yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
16:50
Bakan Özhaseki: Ülkemizi her türlü afetten korumak için gayret edeceğiz
16:40
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton balık yakalandı
16:31
Depremde bacaklarını kaybetti, dalıştan vazgeçmedi
16:21
Bolu’da heyelan nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
16:18
Deniz üstü rüzgar enerjisinde Ege ve Marmara'daki potansiyel alanlar öne çıkıyor
Edirne'nin 'nostaljik semti': Kaleiçi
Edirne'nin 'nostaljik semti': Kaleiçi
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ