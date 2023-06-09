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Gündem
TRT Haber 09.06.2023 17:20

Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüşmesinde, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.

 

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