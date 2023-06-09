Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüşmesinde, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.



Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.????????????????@HakanFidan pic.twitter.com/K1XWgyqsTE — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2023