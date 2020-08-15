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Türkiye'den AB'ye yanıt: Çağrı, tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara olmalı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığından, "Türkiye, diyalog ve müzakereden yanadır. AB'nin çağrısı Doğu Akdeniz'de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara olmalıdır. Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır" açıklaması yapıldı.
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Etiketler: son dakika doğu akdeniz Dışişleri Bakanlığı Avrupa BirliğiSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:27
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