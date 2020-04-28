Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurusunu yaptığı ABD'ye gönderilecek tıbbi yardım malzemelerinin detayları netleşti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ABD'ye 500 bin cerrahi maske ve medikal ürün göndereceğini söyledi.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme göndermeye devam ettiğine dikkati çekti.

Altun, "500 bin cerrahi yüz maskesi ve çeşitli türde binlerce koruyucu ekipman salı günü ABD'deki Andrews Hava Üssü'ne varmış olacak. Kovid-19 ile mücadelede NATO müttefikimiz ABD ile de dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Turkey continues to deliver medical supplies to its friends and allies.



We are proud to announce that 500,000 surgical masks and other PPE will arrive at @Andrews_JBA tomorrow.



We stand in solidarity with the United States, our NATO ally, against COVID-19. https://t.co/zLIvWK2hfu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 27, 2020

"55 farklı ülkeye malzeme desteği verdik"

Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk, mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor." diye konuşmuştu.