Türkiye'deki yabancı misyonlardan helikopter kazasındaki şehitler için taziye mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Türk askerlerinin yakınlarına ve silah arkadaşlarına taziyelerini ilettiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da X platformundan, Büyükelçi Thomas Hans Ossowski'nin Isparta'da meydana gelen helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "AB Delegasyonu adına, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine, sevdiklerine, Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine en içten taziyelerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğu belirtildi ve "Düşüncelerimiz ve dualarımız, arama çalışmalarını sürdüren ekipler ve yetkililerle birlikte." mesajı yer aldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından, helikopter kazasında şehit olanların ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov da X sosyal medya hesabından, şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.