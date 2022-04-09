Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Türkiye'de yılın ilk 3 ayında 6155 dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
Türkiye genelinde 2022 yılının ilk üç ayında 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, operasyonlarda yakalanan 6 bin 155 şüpheliden 664'ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, 2022 yılının ocak ayında 7 bin 270 dolandırıcılık olayı kayıtlara geçti, yakalanan 2 bin 320 şüpheliden 195'i tutuklandı. Şubat ayında 7 bin 43 dolandırıcılık olayı gerçekleşirken, 1706 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 182'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mart ayında ise 7 bin 968 dolandırıcılık olayı yaşandı, yakalanan 2 bin 129 şüpheliden 287'si tutuklandı.
3 ayda toplam 22 bin 281 dolandırıcılık olayı meydana gelirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 bin 155 şüpheli yakalandı, 664'ü de tutuklandı.
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