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Gündem
TRT Haber 26.07.2023 10:00

Türkiye’de tek dünyada örneği az: Mavi Vatan’a kritik kabiliyet

Son yıllarda savunma sanayiinde oldukça değerli projeleri hayata geçiren Türkiye, harp sahasının en bilinmez alanlarından biri olan denizin altı için de altın değerinde işlere imza atıyor. IDEF kapsamında ilk kez görücüye çıkan ORKUN-2053 daldırma sonarı da bunlardan biri. ORKUN-2023 bu yıl insansız su üstü deniz aracına da entegre edilecek.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
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Dünyanın en büyük savunma sanayii etkinliklerinden biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) İstanbul’da başladı. Sadece yurt içinden değil dünyanın önde gelen yabancı firmalarını da aynı çatı altında buluşturan fuarda Türk savunma sanayiinin geldiği gurur verici nokta da bir kez daha görüldü.

Kara sistemlerinden hava ve denize, insansız platformlardan tamamlayıcı ürünlere kadar pek çok alanda oldukça önemli ürünlerin boy gösterdiği buluşmada Mavi Vatan’ın geleceği için hayati önem taşıyan platform ve sistemler de dikkat çekti.

Bunlardan biri de ARMELSAN imzası taşıyan ve ülkemizin ilk yerli/milli daldırma sonarı özelliğini taşıyan ORKUN-2053 oldu.

Denizaltıları bulmak için en sık kullanılan yöntemlerden biri de helikopterlerden daldırılan sonarlar.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin bu alandaki dışa bağımlılığı bitecek

Su altı akustiği konusunda uzmanlaştıklarını ve bu alanda sadece Türkiye’nin değil bölgenin sayılı firmalarından biri olduklarını anlatan ARMELSAN Genel Müdürü Can Emre Bakım, genel amaçlarını ‘Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kimi alanlardaki dışa bağımlılığını sona erdirmek’ olarak özetliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan helikopterden daldırma sonarlarının tamamının yurt dışından tedarik edildiği bilgisini paylaşan Bakım’a göre sadece sistemin başka bir ülkeden alınmasında değil, ihtiyaç halinde destek verilmesi anlamında da sıkıntılar yaşanıyor.

ARMELSAN imzalı Orkun-2053 Türkiye'yi kritik bir alanda dışa bağımlıktan kurtarıyor.

Denizaltılar su altındaki en önemli tehdit

Helikopterden daldırma sonarının yakın geçmişte Savunma Sanayii Başkanlığı’nın bir Ar-Ge projesi olarak başladığını ifade eden Can Emre Bakım, harp sahasında denizlere hakim olabilmenin son derece kritik olduğunu kaydediyor.

“Su altındaki en önemli tehditlerden biri denizaltılar” dedikten sonra da devam ediyor:

“Denizaltıların tespiti için farklı sonarlar kullanılıyor ve bunlar yurt dışından gelen ürünler. Biz yerli/milli çözüm üretebilmek adına Orkun-2053 projesini başlattık ve bugüne getirdik. Bu ürünün amacı, katmanın altında bir nevi saklanan, derin denizde operasyon yapan denizaltıları uzak mesafelerden tespit edebilmek.

Helikopterden daldırma sonarı, mevcut denizaltı savunma harbi helikopterlerinde kullanılan bir ürün. Öte yandan Gökbey’in deniz versiyonunun çalışıldığını biliyoruz. ARMELSAN olarak Orkun-2053 ile Gökbey’in deniz versiyonuna da entegre olmak istiyoruz. Hedeflerimizden biri de bu.”

ARMELSAN Genel Müdürü Can Emre Bakım.

İnsansız su üstü deniz aracına monte edilecek

Harp sahasının ortamı giderek daha farklı bir hal alıyor ve aslında yöntemler, platformlar, talepler ve çözümler de giderek değişiyor. Havadan daldırma sonarları için de benzer bir süreç gözlüyoruz dünya genelinde.

Çok nadiren de olsa dünyada kimi öncü ülkelerin sonar daldırma işini helikopterlerden değil insansız su üstü araçlarından da yapılabildiğini biliyoruz. Bakım’a Orkun-2053’ün böyle bir kabiliyet olup olmadığını soruyoruz.

Bakım, kendilerinin de benzer bir adım atacağından bahsediyor. Orkun-2053’ün ilk denemesini bu yıl içerisinde insansız su üstü araç ile yapacaklarını söylüyor.

Yerli ve milli dalgıç tespit sonarı ilk kez görüntülendi
Yerli ve milli dalgıç tespit sonarı ilk kez görüntülendi

Bakım’ın anlattıkları aslında Orkun-2053’ün sadece Türk Donanması için çok değerli olmakla kalmayıp ciddi bir ihracat potansiyeli taşıdığın da gösteriyor. Yakın gelecekte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi beklenen Orkun-2053 ile ilgili sözlerini şöyle tamamlıyor Bakım:

“Orkun-2053 IDEF’te çok yoğun bir ilgiyle karşılandı. Özellikle dost ve kardeş ülkelerle ilgili güzel ihracat haberlerini kısa vadede duyabiliriz.

Orkun-2053 yerli/milli olarak geliştirilen ilk ve tek helikopter daldırma sonarı. Yaklaşık 500 metre derinliğe kadar dalabiliyor. Yüzde 85’in üzerinde bir yerlilik oranı var. Türkiye bu sistemi üreterek aslında kendi içinde bir ilke imza atmakla kalmadı, bu alanda dünyanın sayılı ülkelerinden biri oldu. Mavi Vatan, son derece kritik bir kabiliyet, son derece güçlü bir oyuncu daha kazandı.”

Serhan Sevin
Serhan Sevin
Kameraman
Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Denizaltı İnsansız Deniz Aracı Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Yerli ve Milli Teknolojiler Yüksek Teknoloji
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