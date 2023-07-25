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Gündem
TRT Haber 25.07.2023 23:04

Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu

Edirne'de görev sırasında askeri araç kazasında yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Edirne Süloğlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralandığı, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Özler, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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