Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de koronavirüsü atlatan kişi sayısı 100 bine yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 141 bin 475, can kaybı 3 bin 894 oldu. Son 24 saatte 3 bin 109 kişinin daha iyileşmesiyle, tedavisi tamamlananların sayısı 98 bin 889'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. Toplam vakaların yüzde 70'i iyileşmiş durumda. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe. Virüse karşı gücümüz bu. Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." dedi.
Etiketler: türkiye koronavirüs koronavirüs iyileşen sayısıSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 20:03
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