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Ağrı'da sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gürbulak yolunda sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin üçünün geçen hafta etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.
Soylu, saldırıyı gerçekleştirilen teröristlerden ikisinin daha etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar." dedi.
Etiketler: terör operasyonuSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 19:54
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